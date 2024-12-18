Deutscher Bauherrenpreis 2026 - Auslobung gestartet

Schließen Sie haben soeben den Bereich betreten. Hier bekommen Sie alle für diesen Bereich relevanten Inhalte gefiltert angezeigt. Mit Klick auf "Alle Sachgebiete" links kommen Sie jederzeit wieder zu den ungefilterten Übersichten.

Aktuelles
Meistgelesen
Produktionsmittel unzureichend? Auftraggeber hat Beweislast!
OLG München, 13.08.2024 - 28 U 4768/23 Bau
Kostenerstattung für prozessbegleitend eingeholtes Privatgutachten?
OLG Brandenburg, 15.10.2025 - 6 W 29/25
Anforderungen an Schadensdarlegung dürfen nicht überspannt werden!
BGH, 14.10.2025 - VI ZR 24/25
Muster-Widerrufsformular nicht übermittelt: Beginnt Widerrufsfrist zu laufen?
BGH, 22.10.2025 - I ZR 192/24
Einsatz von Subplanern rechtfertigt keine Generalplanervergabe!
VK Mecklenburg-Vorpommern, 18.12.2024 - 3 VK 10/24
Fehlende Erschließung = Sachmangel?
OLG Rostock, 28.10.2025 - 3 U 42/20
Neueste Leseranmerkungen
OLG Stuttgart:
Keine Abnahme der NU-Leistung durch Abnahme der GU-Leistung!
OLG Stuttgart:
Nachholung einer Glaubhaftmachung: Drei Wochen sind nicht unverzüglich!
OLG Koblenz/BGH:
Kein Deutsch, keine Vergütung?
KG:
Rechtsfolgen der Vertragsaufhebung nach wechselseitigen Kündigungen?
LAG Hamburg:
Trotz Reproduktion des Auslieferungsbelegs: Kein Zugangsbeweis durch Einwurf-Einschreiben!
OLG Nürnberg:
Kein gutgläubiger Erwerb "jüngerer" Baumaschinen!
OLG München/BGH:
Bis zu 8,5% ausstehende Vergütung steht Eigentumsumschreibung nicht entgegen!
Neueste Beiträge:
OLG Stuttgart:
Keine Abnahme der NU-Leistung durch Abnahme der GU-Leistung!
VK Bund:
Losvergabe und die Probleme der Wertung von Los-Kombinationen
OLG Stuttgart:
Garantiegeber schuldet keine Mängelbeseitigung!
OLG Hamm:
Sachverständiger muss Ladungsverfügung auf Vorschusshöhe überprüfen!
OLG Celle/BGH:
Wann ist ein Schiedsgutachten verbindlich?
LG Regensburg:
Eins, zwei oder drei Gebäude/Wohnungen?
OLG Nürnberg:
Vertragsschluss erfordert Angebot und Annahme!
Neueste Volltexturteile:
OLG Stuttgart:
Abnahme der GU-Leistung ≠ Abnahme der NU-Leistung!
LG Hannover:
Mieterhöhung trotz unwirksamem Mieterhöhungsverlangen?
OLG Brandenburg:
Kostenerstattung für prozessbegleitend eingeholtes Privatgutachten?
LG Nürnberg-Fürth:
"Ohne-Rechnung-Abrede" (nur) für Teilleistung: Vertrag insgesamt nichtig!
OLG Celle:
Kein konkludenter Vertragsschluss bei gesetzlichem Formerfordernis!
OLG Stuttgart:
Garantiegeber schuldet keine Mängelbeseitigung!
OLG Brandenburg:
Kein Honorar bei unzureichender Zeiterfassung!
Deutscher Bauherrenpreis 2026 - Auslobung gestartet
Der Deutsche Bauherrenpreis geht in die nächste Runde: Ab heute ist die Bewerbung für den Wettbewerb 2026 möglich. Seit mehr als drei Jahrzehnten zeichnet der Preis herausragende Wohnungsbauprojekte aus, die in besonderer Weise Qualität und Bezahlbarkeit miteinander verbinden. Er gilt als der wichtigste Preis im deutschen Wohnungsbau und wird im Zweijahresrhythmus von der Arbeitsgruppe KOOPERATION des Spitzenverbandes der Wohnungswirtschaft GdW, des Bundes Deutscher Architektinnen und Architekten BDA und des Deutschen Städtetages ausgelobt.
