Baukonjunktur im August: Auftragseingänge halten Vorjahresniveau

Nachrichtensuche
 nur im Titel
Aktuelles
Meistgelesen
Auftragsumfang begrenzt die Hinweispflichten!
OLG München, 20.09.2023 - 18 U 61/23
Dokument öffnen Volltext
Ablehnung der Videoverhandlung erst im Verhandlungstermin?
BGH, 29.09.2025 - AnwZ (Brfg) 26/25
Dokument öffnen Volltext
Abweichung von Vergabeunterlagen? Ausschluss setzt manipulativen Eingriff voraus!
VK Bund, 11.09.2025 - VK 1-76/25
Dokument öffnen Volltext
Kein Honorar für Planung trotz "Planungsstopps"!
OLG Bamberg, 25.04.2023 - 12 U 96/22
Dokument öffnen Volltext
Nur Entschädigung als Rechtsschutz?
EuGH, 11.09.2025 - Rs. C-764/23
Dokument öffnen Volltext
Wann sind Fremdreferenzen zurechenbar?
VK Bund, 18.07.2025 - VK 1-44/25
Dokument öffnen Volltext

Neueste Leseranmerkungen
KG:
Rechtsfolgen der Vertragsaufhebung nach wechselseitigen Kündigungen?
Dokument öffnen IBR-Beitrag
LAG Hamburg:
Trotz Reproduktion des Auslieferungsbelegs: Kein Zugangsbeweis durch Einwurf-Einschreiben!
Dokument öffnen IBR-Beitrag
OLG Nürnberg:
Kein gutgläubiger Erwerb "jüngerer" Baumaschinen!
Dokument öffnen IBR-Beitrag
OLG München/BGH:
Bis zu 8,5% ausstehende Vergütung steht Eigentumsumschreibung nicht entgegen!
Dokument öffnen IBR 2025, 593
LG Berlin II:
Zusatzhonorar für Bauzeitverlängerung!
Dokument öffnen IBR 2025, 596
BGH:
Falsche Rechtsbehelfsbelehrung: Kann man auf die Hilfe des Gerichts hoffen?
Dokument öffnen IBR 2025, 619
OLG Frankfurt/BGH:
Privat- vs. Gerichtsgutachter II: Einholung eines "Obergutachtens" erforderlich?
Dokument öffnen IBR 2025, 497
Neueste Beiträge:
OLG Brandenburg:
Bauherr muss beweisen, wie er sich bei zutreffender Kostenermittlung entschieden hätte!
Dokument öffnen IBR-Beitrag
VK Bund:
Fremdreferenz als Eigenreferenz?
Dokument öffnen VPR-Beitrag
VG Köln:
Wohnungsanzahlbegrenzung nur zum Erhalt des städtebaulichen Charakters zulässig!
Dokument öffnen IBR-Beitrag
BVerfG:
Vermüllte Wohnung als Kündigungsgrund?
Dokument öffnen IMR-Beitrag
LG Berlin II:
Zügiger Ausgleich des Mietrückstands kann ordentliche Kündigung unwirksam machen
Dokument öffnen IMR-Beitrag
BGH:
Vorschussbeschluss nur bei evident falschen Ansätzen anfechtbar!
Dokument öffnen IMR-Beitrag
LG Stuttgart:
Erweiterte Definition des gemeinschaftlichen Eigentums im Wohnungseigentumsrecht
Dokument öffnen IMR-Beitrag
weitere Beiträge
Neueste Volltexturteile:
OLG Bamberg:
Kein Honorar für Planung trotz "Planungsstopps"!
Dokument öffnen Volltext
OLG Schleswig:
Mietobjekt vor Ort bestimmbar: Schriftform eingehalten
Dokument öffnen Volltext
LG München I:
Beschluss geht Änderung der Teilungserklärung vor!
Dokument öffnen Volltext
AG Minden:
Versammlungsverlegung nach Polizeieinsatz?
Dokument öffnen Volltext
BGH:
Beschluss über Vorschüsse nur bei evidenten Fehlern anfechtbar
Dokument öffnen Volltext
VK Bund:
Wann sind Fremdreferenzen zurechenbar?
Dokument öffnen Volltext
LG Berlin II:
Eigenbedarf die Lösung? Obacht vor Bestandsschutz-Klauseln!
Dokument öffnen Volltext
weitere Volltexturteile

Nachrichten in allen Sachgebieten


Online seit gestern

Baukonjunktur im August: Auftragseingänge halten Vorjahresniveau
Bild
© Roman023_photography -shutterstock.com
"Nachdem wir im Vormonat einen deutlichen Zuwachs der Aufträge im Hoch- und Tiefbau verzeichnen konnten, halten die Order im August das Vorjahresniveau. Stützend wirken dabei Großprojekte. Es bleibt damit bei einer sehr volatilen Nachfrageentwicklung in diesem Jahr", kommentiert Felix Pakleppa, Hauptgeschäftsführer des Zentralverbands Deutsches Baugewerbe (ZDB), die heute vom Statistischen Bundesamt gemeldeten Konjunkturdaten zum Bauhauptgewerbe für Betriebe mit 20 und mehr Beschäftigten.
Dokument öffnen mehr…