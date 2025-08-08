"Riesen" vor dem Kadi: Was Zivil- und Verwaltungsgerichte zum Thema Bäume sagen

Schließen Sie haben soeben den Bereich betreten. Hier bekommen Sie alle für diesen Bereich relevanten Inhalte gefiltert angezeigt. Mit Klick auf "Alle Sachgebiete" links kommen Sie jederzeit wieder zu den ungefilterten Übersichten.

Aktuelles
Meistgelesen
Kein Zugangsbeweis durch Einwurf-Einschreiben trotz Auslieferungsbelegs!
LAG Hamburg, 14.07.2025 - 4 SLa 26/24
Dokument öffnen Volltext
Unternehmer muss örtliche Gegebenheiten berücksichtigen!
LG Landau, 11.08.2025 - 2 O 23/24
Dokument öffnen Volltext
Leistungsübernahme kann teuer werden!
LG Freiburg, 08.08.2025 - 6 O 53/22
Dokument öffnen Volltext
Gerüstbauarbeiten sind gesondert auszuschreiben!
VK Bund, 18.08.2025 - VK 2-63/25
Dokument öffnen Volltext
Vertrag kommt erst durch Angebotsannahme zu Stande!
OLG Nürnberg, 24.02.2025 - 6 U 1462/24 Bau
Dokument öffnen Volltext
Kündigung wegen Gewerbe in der Mietwohnung?
AG München, 18.09.2025 - 419 C 23314/24
Dokument öffnen Volltext

Neueste Leseranmerkungen
LAG Hamburg:
Trotz Reproduktion des Auslieferungsbelegs: Kein Zugangsbeweis durch Einwurf-Einschreiben!
Dokument öffnen IBR-Beitrag
OLG Nürnberg:
Kein gutgläubiger Erwerb "jüngerer" Baumaschinen!
Dokument öffnen IBR-Beitrag
OLG München/BGH:
Bis zu 8,5 % ausstehende Vergütung steht Eigentumsumschreibung nicht entgegen!
Dokument öffnen IBR-Beitrag
LG Berlin II:
Zusatzhonorar für Bauzeitverlängerung!
Dokument öffnen IBR-Beitrag
BGH:
Falsche Rechtsbehelfsbelehrung: Kann man auf die Hilfe des Gerichts hoffen?
Dokument öffnen IBR-Beitrag
OLG Frankfurt/BGH:
Privat- vs. Gerichtsgutachter II: Einholung eines "Obergutachtens" erforderlich?
Dokument öffnen IBR 2025, 497
Zeitschriftenschau:
Erforderliche Mitwirkungshandlung unterlassen: Besteller haftet auf Schadensersatz!
Dokument öffnen IBR 2025, 502
Neueste Beiträge:
LG Freiburg:
GU führt Leistungen selbst aus: NU kann "Kündigungsvergütung" verlangen!
Dokument öffnen IBR-Beitrag
OLG Frankfurt:
Abzug für Mängel bei der Bauhandwerkersicherheit?!
Dokument öffnen IBR-Beitrag
OLG Brandenburg:
Rückritt = Widerruf?
Dokument öffnen IBR-Beitrag
VK Bund:
Leitfabrikate vorgegeben: Gleichwertigkeitsprüfung ist zu dokumentieren!
Dokument öffnen VPR-Beitrag
LG Berlin II:
Inkassodienstleistungen und das Metier der sog. "Mietpreisbremse"
Dokument öffnen IMR-Beitrag
LG Baden-Baden:
Bei einer unzulässigen Klage durch einen Eigentümer haftet der Anwalt!
Dokument öffnen IMR-Beitrag
OLG Schleswig:
Verwertetes Gutachten ist trotz Mängeln zu vergüten!
Dokument öffnen IBR-Beitrag
Neueste Volltexturteile:
BayObLG:
Nachprüfungsantrag unzulässig: Keine Akteneinsicht!
Dokument öffnen Volltext
OLG Celle:
Unkenntnis von DIN-Normen macht Gutachten nicht unbrauchbar!
Dokument öffnen Volltext
OVG Nordrhein-Westfalen:
Schriftsätze müssen einfach oder qualifiziert elektronisch signiert sein!
Dokument öffnen Volltext
OLG Nürnberg:
Vertrag kommt erst durch Angebotsannahme zu Stande!
Dokument öffnen Volltext
LG Berlin II:
Renovierungsarbeiten verhindert: Kein Schadensersatz!
Dokument öffnen Volltext
AG München:
Kündigung wegen Gewerbe in der Mietwohnung?
Dokument öffnen Volltext
LG Freiburg:
Leistungsübernahme kann teuer werden!
Dokument öffnen Volltext
Nachrichten in allen Sachgebieten


Online seit heute

"Riesen" vor dem Kadi: Was Zivil- und Verwaltungsgerichte zum Thema Bäume sagen
Bild
© Smileus - Fotolia.com
Sie sind nicht zu übersehen. Bäume bestimmen häufig das Erscheinungsbild eines Gartens. Sie spenden Schatten, sie werfen Laub ab, sie nehmen Nachbarn die Sicht, sie stehen bei geplanten Umbauten im Wege, sie richten im Falle eines Astbruchs erheblichen Schaden an. Das alles kann gelegentlich auch zu einem Rechtsstreit führen. Der Infodienst Recht und Steuern der LBS stellt einige Gerichtsurteile vor, die sich mit den "grünen Riesen" befassen.
Dokument öffnen mehr…