Bau-Turbo im Bundestag beschlossen

Aktuelles
Meistgelesen
Überkompensation ausgeschlossen: Fiktive Mängelbeseitigungskosten!
OLG Stuttgart, 21.03.2023 - 10 U 53/22
Dokument öffnen Volltext
Rechtsfolgen der Vertragsaufhebung nach wechselseitigen Kündigungen?
KG, 15.05.2025 - 27 U 117/23
KG, 15.05.2025 - 27 U 117/23
Verbraucherbauvertrag widerrufen: Wertersatz für Planungsleistungen?
OLG Brandenburg, 11.09.2025 - 10 U 69/24
Dokument öffnen Volltext
Kein Abzug für Baustrom & Co. bei der Bauhandwerkersicherheit!
OLG Frankfurt, 19.09.2025 - 21 U 14/25
Dokument öffnen Volltext
Vorschuss- und Feststellungsklage: Wie steht es um das Verschulden?
OLG Oldenburg, 03.12.2024 - 12 U 224/21
Dokument öffnen Volltext
Sicherheitshöhe unklar: Fristsetzung unwirksam!
OLG Köln, 17.09.2025 - 11 U 125/23
OLG Köln, 17.09.2025 - 11 U 125/23

Neueste Leseranmerkungen
OLG München/BGH:
Bis zu 8,5 % ausstehende Vergütung steht Eigentumsumschreibung nicht entgegen!
OLG München/BGH:
LG Berlin II:
Zusatzhonorar für Bauzeitverlängerung!
LG Berlin II:
BGH:
Falsche Rechtsbehelfsbelehrung: Kann man auf die Hilfe des Gerichts hoffen?
BGH:
OLG Frankfurt/BGH:
Privat- vs. Gerichtsgutachter II: Einholung eines "Obergutachtens" erforderlich?
OLG Frankfurt/BGH:
Zeitschriftenschau:
Erforderliche Mitwirkungshandlung unterlassen: Besteller haftet auf Schadensersatz!
Zeitschriftenschau:
Zeitschriftenschau:
Rechtzeitige Vorlage von Ausführungsplänen ist keine Vertragspflicht des Bestellers!
Zeitschriftenschau:
OLG Hamm:
Auslagenvorschuss zu niedrig: Hinweisen, beziffern und Bearbeitung einstellen!
OLG Hamm:
Neueste Beiträge:
LG Kleve:
Tiefbauunternehmer muss Rohrleitungsverläufe überprüfen!
LG Kleve:
OLG München/BGH:
Mit Ablauf der Mängelbeseitigungsfrist kann ein Abrechnungsverhältnis entstehen!
OLG München/BGH:
OLG Nürnberg/BGH:
Aufforderung zur "sofortigen" Zahlung ist wirksame Fristsetzung!
OLG Nürnberg/BGH:
VK Südbayern:
Angebotskalkulation ist vertraulich zu behandeln!
VK Südbayern:
OVG Nordrhein-Westfalen:
Keine Duldung durch bloße Untätigkeit der Baubehörde!
OVG Nordrhein-Westfalen:
AG Spandau:
Erneuerung nur, wenn Reparatur unwirtschaftlich ist!
AG Spandau:
KG:
Reicht ein "Kündigungsvorbehalt"?
KG:
Neueste Volltexturteile:
OLG Köln:
Sicherheitshöhe unklar: Fristsetzung unwirksam!
OLG Köln:
VK Bund:
Preisprüfung muss ordnungsgemäß dokumentiert werden!
VK Bund:
LG München I:
Stellplatzmietvertrag unabhängig vom Wohnraummietverhältnis kündigen?
LG München I:
OLG Schleswig:
Verwertetes Gutachten ist trotz Mängeln zu vergüten!
OLG Schleswig:
OLG Frankfurt:
Kein Abzug für Baustrom & Co. bei der Bauhandwerkersicherheit!
OLG Frankfurt:
OLG Frankfurt:
Anforderungen an den Verfügungsgrund im Falle einer Leistungsverfügung?
OLG Frankfurt:
OLG Stuttgart:
Überkompensation ausgeschlossen: Fiktive Mängelbeseitigungskosten!
OLG Stuttgart:
Bau-Turbo im Bundestag beschlossen
Online-Konferenz am 17. Oktober

Der Deutsche Bundestag hat am 09.10.2025 in 2. und 3. Lesung das "Gesetz zur Beschleunigung des Wohnungsbaus und zur Wohnraumsicherung" beschlossen. Mit dem Gesetz wird das Abweichen von bauplanungsrechtlichen Vorschriften zugunsten des Wohnungsbaus ermöglicht und der Umwandlungsschutz gestärkt. Im parlamentarischen Verfahren haben sich noch Anpassungen am Gesetzentwurf ergeben. Der Gesetzentwurf wird nun dem Bundesrat zum zweiten Durchgang zugeleitet. Bundesbauministerin Verena Hubertz kündigte in ihrer Rede zudem eine Online-Konferenz zum Umsetzungslabor für den Bau-Turbo für den 17. Oktober an.