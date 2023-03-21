Keine Mehrheit für Mietwuchergesetz der Linken

Schließen Sie haben soeben den Bereich betreten. Hier bekommen Sie alle für diesen Bereich relevanten Inhalte gefiltert angezeigt. Mit Klick auf "Alle Sachgebiete" links kommen Sie jederzeit wieder zu den ungefilterten Übersichten.

Rechtsfolgen der Vertragsaufhebung nach wechselseitigen Kündigungen?
KG, 15.05.2025 - 27 U 117/23
Dokument öffnen Volltext
Überkompensation ausgeschlossen: Fiktive Mängelbeseitigungskosten!
OLG Stuttgart, 21.03.2023 - 10 U 53/22
Dokument öffnen Volltext
Verbraucherbauvertrag widerrufen: Wertersatz für Planungsleistungen?
OLG Brandenburg, 11.09.2025 - 10 U 69/24
Dokument öffnen Volltext
Kein Abzug für Baustrom & Co. bei der Bauhandwerkersicherheit!
OLG Frankfurt, 19.09.2025 - 21 U 14/25
Dokument öffnen Volltext
Vorschuss- und Feststellungsklage: Wie steht es um das Verschulden?
OLG Oldenburg, 03.12.2024 - 12 U 224/21
Dokument öffnen Volltext
Postzustellung am nächsten Werktag ist passé!
OLG Frankfurt, 18.09.2025 - 6 UF 176/25
Dokument öffnen Volltext

OLG München/BGH:
Eigentumsverschaffung trotz ausstehender Vergütung!
Dokument öffnen IBR-Beitrag
LG Berlin II:
Bauzeitverlängerung = Zusatzhonorar!
Dokument öffnen IBR-Beitrag
BGH:
Falsche Rechtsbehelfsbelehrung: Kann man auf die Hilfe des Gerichts hoffen?
Dokument öffnen IBR-Beitrag
OLG Frankfurt/BGH:
Privat- vs. Gerichtsgutachter II: Einholung eines "Obergutachtens" erforderlich?
Dokument öffnen IBR 2025, 497
Zeitschriftenschau:
Erforderliche Mitwirkungshandlung unterlassen: Besteller haftet auf Schadensersatz!
Dokument öffnen IBR 2025, 502
Zeitschriftenschau:
Rechtzeitige Vorlage von Ausführungsplänen ist keine Vertragspflicht des Bestellers!
Dokument öffnen IBR 2025, 501
OLG Hamm:
Auslagenvorschuss zu niedrig: Hinweisen, beziffern und Bearbeitung einstellen!
Dokument öffnen IBR 2025, 552
KG:
Reicht ein "Kündigungsvorbehalt"?
Dokument öffnen IBR-Beitrag
Besser! Einfach! Bauen! durch Stärkung der Vertragsfreiheit
Dokument öffnen IBR-Beitrag
OLG Naumburg:
Objekt- und Fachplaner haften für Planungsmängel gesamtschuldnerisch!
Dokument öffnen IBR-Beitrag
VK Sachsen:
e-Angebot muss unter angegebener Adresse eingehen!
Dokument öffnen VPR-Beitrag
LG Berlin II:
Mieterhöhung: Spanneneinordnung und Zuschläge beim Berliner Mietspiegel 2024
Dokument öffnen IMR-Beitrag
LG Hamburg:
Neue Fenster = neue Belehrung des Vermieters
Dokument öffnen IMR-Beitrag
AG Spandau:
Keine Entlastung vor Rechnungslegung
Dokument öffnen IMR-Beitrag
OLG Frankfurt:
Kein Abzug für Baustrom & Co. bei der Bauhandwerkersicherheit!
Dokument öffnen Volltext
OLG Frankfurt:
Anforderungen an den Verfügungsgrund im Falle einer Leistungsverfügung?
Dokument öffnen Volltext
OLG Stuttgart:
Überkompensation ausgeschlossen: Fiktive Mängelbeseitigungskosten!
Dokument öffnen Volltext
LG Berlin II:
ÖPNV-Anschluss und Nahversorgung rechtfertigen Oberwert der Mietspiegelspanne nicht
Dokument öffnen Volltext
BGH:
Gericht darf Sachverständigen nicht blind vertrauen
Dokument öffnen Volltext
OLG Brandenburg:
Verbraucherbauvertrag widerrufen: Wertersatz für Planungsleistungen?
Dokument öffnen Volltext
LG Darmstadt:
Familiengründung als Eigenbedarf?
Dokument öffnen Volltext
Keine Mehrheit für Mietwuchergesetz der Linken
Die Fraktion Die Linke hat für ihren Gesetzentwurf zur Verschärfung des Mietwucherparagrafen im Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz keine Mehrheit gefunden. Die Mehrheit der Mitglieder des Ausschusses lehnte am Mittwochmorgen den Entwurf eines Gesetzes "zur besseren Bekämpfung überhöhter Mieten (Mietwuchergesetz)" (21/134) nach kurzer Aussprache ab. Für die Vorlage stimmten neben der Fraktion Die Linke auch die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen, bei Ablehnung der Fraktionen von CDU/CSU, AfD und SPD.
(Quelle: Deutscher Bundestag)