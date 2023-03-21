ibr-online. Die Datenbank für
BVMB: "Modernisierung darf nicht am Bau vorbeigehen!"
© Jat306 - shutterstock.com
Weniger Bürokratie, mehr Digitales und mehr Bürgernähe - mit diesen drei Säulen will die Bundesregierung Deutschland aus der Krise führen. 80 Einzelmaßnahmen sieht die im Kabinett beschlossene sogenannte "Modernisierungsagenda" vor. Schnellere Verfahren, einfachere Genehmigungen und mehr digitale Lösungen - das sind auch Punkte aus dem Wunschzettel der Bauwirtschaft. Die Bundesvereinigung Mittelständischer Bauunternehmen e.V. (BVMB) bleibt allerdings nach der Vorstellung der neuen Agenda skeptisch.
