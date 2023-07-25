VPB: Licht ins Haus bringen, auch ohne große Fenster

ibr-online. Die Datenbank für
Abrechnungsverhältnis entsteht mit Ablauf der Mängelbeseitigungsfrist!
OLG München, 25.07.2023 - 28 U 1226/23 Bau
Volltext
Kran stürzt um: Wer haftet?
OLG Frankfurt, 15.09.2025 - 29 U 50/24
Volltext
Keine Wiegescheine, keine Vergütung?
OLG Köln, 17.09.2025 - 11 U 70/23
Volltext
Mangel nicht hinreichend beschrieben: Streitverkündung hemmt Verjährung nicht!
OLG Köln, 17.09.2025 - 11 U 118/23
Volltext
Verbraucher widerruft: Kein Wertersatz für Vorbereitungshandlungen!
OLG Düsseldorf, 05.09.2025 - 22 U 194/24
Volltext
Personal nicht benannt: Angebot unvollständig!
VK Bund, 07.02.2025 - VK 1-116/24
Volltext
LG Berlin II:
Bauzeitverlängerung = Zusatzhonorar!
IBR-Beitrag
BGH:
Falsche Rechtsbehelfsbelehrung: Kann man auf die Hilfe des Gerichts hoffen?
IBR-Beitrag
OLG Frankfurt/BGH:
Privat- vs. Gerichtsgutachter II: Einholung eines "Obergutachtens" erforderlich?
IBR 2025, 497
Zeitschriftenschau:
Erforderliche Mitwirkungshandlung unterlassen: Besteller haftet auf Schadensersatz!
IBR 2025, 502
Zeitschriftenschau:
Rechtzeitige Vorlage von Ausführungsplänen ist keine Vertragspflicht des Bestellers!
IBR 2025, 501
OLG Hamm:
Auslagenvorschuss zu niedrig: Hinweisen, beziffern und Bearbeitung einstellen!
IBR 2025, 552
OLG Hamm:
Leistungsziel und Baugrund unverändert: Kein Nachtrag trotz (viel) höherer Kosten!
IBR-Beitrag
LSG Hessen:
Abhängige Beschäftigung von Bauhilfsarbeitern trotz Gewerbeanmeldung
IBR-Beitrag
OLG Düsseldorf:
Kein Anspruch auf Verlängerung der festen Mietvertragslaufzeit trotz Corona
IMR-Beitrag
BGH:
Interesse aller Wohnungseigentümer muss nicht mit Interesse des Verbands identisch sein
IMR-Beitrag
AG München:
Anforderungen an Auszählung nach der Subtraktionsmethode
IMR-Beitrag
OLG Hamm:
Anordnung des Auftraggebers schließt "gemeinsame Festlegung" aus!
IBR-Beitrag
LG Düsseldorf:
Bauleiter wider Willen?
IBR-Beitrag
OLG Düsseldorf:
Verbraucher widerruft: Kein Wertersatz für Vorbereitungshandlungen!
Volltext
AG Rostock:
Wenn es mal wieder schnell gehen muss ...
Volltext
LG Hamburg:
Nach Fensteraustausch muss der Vermieter den Mieter schulen"!
Volltext
LG Frankfurt/Main:
Veräußerungszustimmung: Veräußerer muss im Zweifel Solvenz des Erwerbers nachweisen
Volltext
BGH:
Teilungsversteigerung zur Auseinandersetzung einer aufgelösten GbR
Volltext
AG Bremen-Blumenthal:
Unbestimmter Räumungstitel ist nicht vollstreckbar!
Volltext
KG:
Befangenheitsantrag angedroht: Richter darf deutlich werden!
Volltext
VPB: Licht ins Haus bringen, auch ohne große Fenster
© VPB
