Heizspiegel für Deutschland 2025

Nicht belehrter Verbraucher erhält Bauleistungen über 56.000 Euro gratis"!
OLG Stuttgart, 16.11.2023 - 13 U 16/23
Dokument öffnen Volltext
Merkantiler Minderwert trotz technisch einwandfreier Mängelbeseitigung?
OLG Brandenburg, 28.08.2025 - 10 U 86/24
Dokument öffnen Volltext
Voyeure müssen zahlen!
AG Pankow, 11.06.2025 - 2 C 2/25
Dokument öffnen Volltext
Aufforderung zur sofortigen" Zahlung ist wirksame Fristsetzung!
OLG Nürnberg, 09.05.2023 - 6 U 552/22
Dokument öffnen Volltext
Wer nicht neutral ist, ist ungeeignet!
VK Bund, 27.06.2025 - VK 1-48/25
Dokument öffnen Volltext
Zusatzhonorar für Bauzeitverlängerung!
LG Berlin II, 26.06.2025 - 12 O 74/22
Dokument öffnen Volltext

BGH:
Falsche Rechtsbehelfsbelehrung: Kann man auf die Hilfe des Gerichts hoffen?
Dokument öffnen IBR-Beitrag
OLG Frankfurt/BGH:
Privat- vs. Gerichtsgutachter II: Einholung eines "Obergutachtens" erforderlich?
Dokument öffnen IBR 2025, 497
Zeitschriftenschau:
Erforderliche Mitwirkungshandlung unterlassen: Besteller haftet auf Schadensersatz!
Dokument öffnen IBR 2025, 502
Zeitschriftenschau:
Rechtzeitige Vorlage von Ausführungsplänen ist keine Vertragspflicht des Bestellers!
Dokument öffnen IBR 2025, 501
OLG Hamm:
Auslagenvorschuss zu niedrig: Hinweisen, beziffern und Bearbeitung einstellen!
Dokument öffnen IBR 2025, 552
Mitteilung behinderungsbedingt fortgeschriebener Bauzeiten als Anordnung?
Dokument öffnen Langaufsatz
LG Frankfurt/Main:
Dachziegel fällt auf Auto: Verwalter haftet!
Dokument öffnen IMR 2025, 369
OLG Naumburg/BGH:
Kündigungsgründe sind (hier) im Kündigungsschreiben anzugeben!
Dokument öffnen IBR-Beitrag
OLG Karlsruhe:
Unvollständige Versicherungsbestätigung führt zum Ausschluss!
Dokument öffnen VPR-Beitrag
OLG Oldenburg:
Selbständiges Beweisverfahren: Binnen dieses Verfahrens gestiegene Mängelbeseitigungskosten erhöhen den Streitwert!
Dokument öffnen IBR-Beitrag
LG Berlin II:
Bauzeitverlängerung = Zusatzhonorar!
Dokument öffnen IBR-Beitrag
VK Nordbayern:
Preisaufklärung muss gezielt positions- bzw. titelbezogen erfolgen!
Dokument öffnen VPR-Beitrag
BGH:
Falsche Rechtsbehelfsbelehrung: Kann man auf die Hilfe des Gerichts hoffen?
Dokument öffnen IBR-Beitrag
LG Karlsruhe:
Feststellungsklage gegen § 650f-BGB-Bürgen!?
Dokument öffnen IBR-Beitrag
LG Berlin II:
Zusatzhonorar für Bauzeitverlängerung!
Dokument öffnen Volltext
AG Frankfurt:
Wohnung Drittem überlassen: Kündigung!
Dokument öffnen Volltext
OLG Nürnberg:
Aufforderung zur sofortigen" Zahlung ist wirksame Fristsetzung!
Dokument öffnen Volltext
VG Düsseldorf:
Unterzeichnen fremder Entwürfe ist Berufspflichtenverstoß!
Dokument öffnen Volltext
LG Berlin II:
Überhöhte Miete macht Vermieter schadensersatzpflichtig
Dokument öffnen Volltext
LSG Hessen:
Bauarbeiter sind trotz Gewerbeanmeldung abhängig beschäftigt!
Dokument öffnen Volltext
OLG Karlsruhe:
Unvollständige Versicherungsbestätigung führt zum Ausschluss!
Dokument öffnen Volltext
Heizspiegel für Deutschland 2025
Bild
© Falk - Fotolia.com
Heizen mit Gas wieder deutlich teurer - Wärmepumpen seit 2022 günstiger

Die Heizkosten in Deutschland steigen dieses Jahr spürbar an. Besonders betroffen sind Haushalte mit Gasheizung. Das geht aus dem aktuellen Heizspiegel für Deutschland 2025 (www.heizspiegel.de) von co2online hervor, der auf der Auswertung von über 90.000 Gebäudedaten basiert. Während Gas- und Pelletpreise deutlich zulegen, bleiben Wärmepumpen im Vergleich die günstigste Heizoption.
Dokument öffnen mehr…