Erster Hoffnungsschimmer bei den Baugenehmigungen

Wer Geld hinterlegt, kann Zahlung an sich verlangen!
BGH, 20.08.2025 - VII ZB 4/25
Dokument öffnen Volltext
Sind Preissteigerungen infolge des Ukrainekriegs ein Kündigungsgrund?
OLG Celle, 14.08.2024 - 3 U 15/24
Dokument öffnen Volltext
Objekt- und Fachplaner haften für Planungsmängel gesamtschuldnerisch!
OLG Naumburg, 29.04.2025 - 2 U 40/24
Dokument öffnen Volltext
NU-Einsatz nachgeschoben": (Un-)Zulässige Angebotsänderung?
VK Bund, 13.08.2025 - VK 2-53/25
Dokument öffnen Volltext
Aufklärungsverlangen muss konkret und positionsbezogen sein!
VK Nordbayern, 28.07.2025 - RMF-SG21-3194-10-28
Dokument öffnen Volltext

OLG Frankfurt/BGH:
Privat- vs. Gerichtsgutachter II: Einholung eines "Obergutachtens" erforderlich?
Dokument öffnen IBR 2025, 497
Zeitschriftenschau:
Erforderliche Mitwirkungshandlung unterlassen: Besteller haftet auf Schadensersatz!
Dokument öffnen IBR-Beitrag
Zeitschriftenschau:
Rechtzeitige Vorlage von Ausführungsplänen ist keine Vertragspflicht des Bestellers!
Dokument öffnen IBR-Beitrag
OLG Hamm:
Auslagenvorschuss zu niedrig: Hinweisen, beziffern und Bearbeitung einstellen!
Dokument öffnen IBR-Beitrag
Mitteilung behinderungsbedingt fortgeschriebener Bauzeiten als Anordnung?
Dokument öffnen Langaufsatz
LG Frankfurt/Main:
Dachziegel fällt auf Auto: Verwalter haftet!
Dokument öffnen IMR 2025, 369
OLG Brandenburg:
Falschbezeichnung des Unternehmens: Haftet der Geschäftsführer persönlich?
Dokument öffnen IBR-Beitrag
VK Nordbayern:
Leistungsbeschreibung "korrigiert": Zurückversetzung wirksam, aber rechtswidrig!
Dokument öffnen VPR-Beitrag
LG Itzehoe:
Schutz vor Fotoaufnahmen gerade im eigenen Sondereigentumsbereich?
Dokument öffnen IMR-Beitrag
OLG Naumburg/BGH:
Was ist eine "eingeschränkte Empfehlung" des Baugrundgutachters wert?
Dokument öffnen IBR-Beitrag
VG Schleswig:
Keine Beeinträchtigung öffentlicher Belange durch Photovoltaikanlage im Garten!
Dokument öffnen IBR-Beitrag
LG Köln:
Fenstererhaltung "ausgenommen Außenanstrich": Die Gemeinschaft ist zuständig!
Dokument öffnen IMR-Beitrag
OLG München:
"Gewährleistung nach BGB": Mängelrüge hemmt Verjährung nicht!
Dokument öffnen IBR-Beitrag
OLG Celle:
Sind Preissteigerungen infolge des Ukrainekriegs ein Kündigungsgrund?
Dokument öffnen Volltext
KG:
Kein Anspruch auf Ausschluss von Bietern aus Drittstaaten!
Dokument öffnen Volltext
OLG München:
Kann ein Streithelfer den Gerichtsgutachter ablehnen?
Dokument öffnen Volltext
BGH:
Wer Geld hinterlegt, kann Zahlung an sich verlangen!
Dokument öffnen Volltext
VK Bund:
NU-Einsatz nachgeschoben": (Un-)Zulässige Angebotsänderung?
Dokument öffnen Volltext
AG Itzehoe:
Und täglich grüßt das Feuerwerk: Kündigung!
Dokument öffnen Volltext
LG Wuppertal:
Mietvertraglicher Überlassungsanspruch verjährt nicht!
Dokument öffnen Volltext
Erster Hoffnungsschimmer bei den Baugenehmigungen
"Der Wohnungsbau springt noch nicht nachhaltig an. Aber es gibt einen ersten Hoffnungsschimmer." Mit diesen Worten kommentiert der Hauptgeschäftsführer der BAUINDUSTRIE, Tim-Oliver Müller, die heute vom Statistischen Bundesamt bekanntgegebenen Genehmigungszahlen. An Neu- und Umbauten wurden von Januar bis Juli rund 131.800 Wohnungen genehmigt. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum bedeutet dies ein Plus von 6,6 Prozent. Im Juli 2025 wurde das Niveau des Vorjahresmonats mit insgesamt 22.100 Wohnungen (Neu- und Umbau in Wohn- und Nichtwohngebäuden) zwar um 30,0 Prozent überschritten. Doch im Juli 2024 lag die Zahl genehmigter Wohnungen auf dem niedrigsten Wert für einen Juli seit 2009.
