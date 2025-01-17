Regierung: Mietpreisbremse ist erfolgreich

Schließen Sie haben soeben den Bereich betreten. Hier bekommen Sie alle für diesen Bereich relevanten Inhalte gefiltert angezeigt. Mit Klick auf "Alle Sachgebiete" links kommen Sie jederzeit wieder zu den ungefilterten Übersichten.

Wenn die Steilvorlage des Beklagten ungenutzt bleibt ...
OLG Celle, 29.04.2025 - 5 U 1/25
Dokument öffnen Volltext
Fehlerhafte Kostenberechnung kann (honorarwirksam) korrigiert werden!
OLG Naumburg, 20.05.2025 - 2 U 38/24
Dokument öffnen Volltext
Müssen Prüfingenieure nach der Gebührenordnung vergütet werden?
VK Bund, 25.04.2025 - VK 1-26/25
Dokument öffnen Volltext
Was ist eine eingeschränkte Empfehlung des Baugrundgutachters wert?
OLG Naumburg, 21.12.2023 - 2 U 90/22
Dokument öffnen Volltext
Gaststättenerlaubnis unbestimmt: Nachbarrechte verletzt?
VG Regensburg, 05.08.2025 - 5 S 25.962
Dokument öffnen Volltext
Ausschluss wegen Vorbefasstheit?
VK Saarland, 17.01.2025 - 1 VK 1/24
Neueste Leseranmerkungen
OLG Hamm:
Auslagenvorschuss zu niedrig: Hinweisen, beziffern und Bearbeitung einstellen!
Dokument öffnen IBR-Beitrag
IconAlle Sachgebiete
Mitteilung behinderungsbedingt fortgeschriebener Bauzeiten als Anordnung?
Dokument öffnen Langaufsatz
LG Frankfurt/Main:
Dachziegel fällt auf Auto: Verwalter haftet!
Dokument öffnen IMR 2025, 369
LG Frankenthal:
Verbraucher-Auftraggeber wird nicht belehrt: Unternehmer setzt 19.000 Euro "in den Sand"!
Dokument öffnen IBR 2025, 452
OLG Stuttgart:
Wenn der Unternehmer im Wettlauf der Fristen nur als Zweiter ins Ziel läuft ...
Dokument öffnen IBR 2025, 349
Zeitschriftenschau:
Schadensersatz nach § 6 Abs. 6 VOB/B auch bei Obliegenheitsverletzung!
Dokument öffnen IBR 2025, 447
Neueste Beiträge:
OLG Nürnberg:
Das Zurückbehaltungsrecht muss "richtig" ausgeübt werden!
Dokument öffnen IBR-Beitrag
OLG Naumburg:
Zusatzhonorar wegen verlängerter Bauzeit: Auf die Baufertigstellung kommt es an!
Dokument öffnen IBR-Beitrag
KG:
Kein Anspruch auf Ausschluss von Bietern aus Drittstaaten!
Dokument öffnen VPR-Beitrag
BVerwG:
Zulässiger Wohnanteil im faktischen Kerngebiet?
Dokument öffnen IBR-Beitrag
VG Köln:
Kammern dürfen für langfristige Projekte auch mehrjährig Rücklagen bilden
Dokument öffnen IBR-Beitrag
OLG Oldenburg:
Streitverkündeter tritt nach Beendigung des sBV bei: Ergänzungsfragen unzulässig!
Dokument öffnen IBR-Beitrag
OLG Frankfurt/BGH:
Zahlung auf geprüfte Schlussrechnung = Anerkenntnis?
Dokument öffnen IBR-Beitrag
Neueste Volltexturteile:
OLG Naumburg:
Was ist eine eingeschränkte Empfehlung des Baugrundgutachters wert?
Dokument öffnen Volltext
OLG Naumburg:
Fehlerhafte Kostenberechnung kann (honorarwirksam) korrigiert werden!
Dokument öffnen Volltext
LG Karlsruhe:
Wann verjährt ein Anspruch aus einer selbstschuldnerischen Bürgschaft?
Dokument öffnen Volltext
VG Regensburg:
Gaststättenerlaubnis unbestimmt: Nachbarrechte verletzt?
Dokument öffnen Volltext
OLG Brandenburg:
Neuwertspanne in gleitender Neuwertversicherung: Sicherstellung erforderlich!
Dokument öffnen Volltext
OLG München:
8,5 % Restkaufpreis wegen Mängeln ausstehend: Bauträger muss Eigentum umschreiben!
Dokument öffnen Volltext
OLG München:
"Gewährleistung nach BGB": Mängelrüge hemmt Verjährung nicht!
Dokument öffnen Volltext
Regierung: Mietpreisbremse ist erfolgreich
Die Bundesregierung verteidigt in einer Antwort (21/1446) auf eine Kleine Anfrage (21/1253) der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen die Mietpreisbremse als erfolgreiches Instrument. Sie schreibt: "Die Mietpreisbremse hat den Mietenanstieg in den durch die Landesregierungen durch Rechtsverordnung festgelegten Gebieten mit angespannten Wohnungsmärkten moderat verlangsamt. Dies sei bestätigt worden durch die im Auftrag des Bundesministeriums für Justiz und Verbraucherschutz (BMJV) erstellte Untersuchung des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung Berlin (DIW Berlin) mit dem Titel "Evaluierung der Mietpreisbremse - Untersuchung der Wirksamkeit der in 2015 eingeführten Regelungen zur Dämpfung des Mietanstiegs auf angespannten Wohnungsmärkten (Mietpreisbremse)."
Dokument öffnen mehr…