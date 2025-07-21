Mehr Fälle für Amtsgerichte

Schließen Sie haben soeben den Bereich betreten. Hier bekommen Sie alle für diesen Bereich relevanten Inhalte gefiltert angezeigt. Mit Klick auf "Alle Sachgebiete" links kommen Sie jederzeit wieder zu den ungefilterten Übersichten.

Aktuelles
Meistgelesen
Unvorhergesehene Bodenverhältnisse: Mehrkosten gehen zu Lasten des Unternehmers!
OLG Hamm, 08.07.2025 - 21 U 2/23
Dokument öffnen Volltext
Vergabesachen sind überdurchschnittlich schwierig!
LG Erfurt, 25.07.2025 - 8 O 1381/24
Dokument öffnen Volltext
Keine Abnahme des Gemeinschaftseigentums durch den Verwalter!
OLG München, 19.12.2023 - 28 U 3253/23 Bau
Dokument öffnen Volltext
Erdarbeiten beginnen mit dem ersten Spatenstich"!
OLG München, 12.08.2025 - 9 U 2516/24 Bau
Dokument öffnen Volltext
Wie sind qualitative Kriterien bei einem Bauauftrag zu bewerten?
VK Saarland, 21.07.2025 - 1 VK 2/25
Dokument öffnen Volltext
Lieferung "bis nach der ersten Tür" ≠ "frei Verwendungsstelle"!
OLG Karlsruhe, 31.07.2025 - 15 Verg 9/25
Dokument öffnen Volltext

OLG Hamm:
Auslagenvorschuss zu niedrig: Hinweisen, beziffern und Bearbeitung einstellen!
Dokument öffnen IBR-Beitrag
Mitteilung behinderungsbedingt fortgeschriebener Bauzeiten als Anordnung?
Dokument öffnen Langaufsatz
LG Frankfurt/Main:
Dachziegel fällt auf Auto: Verwalter haftet!
Dokument öffnen IMR 2025, 369
LG Frankenthal:
Verbraucher-Auftraggeber wird nicht belehrt: Unternehmer setzt 19.000 Euro "in den Sand"!
Dokument öffnen IBR 2025, 452
OLG Stuttgart:
Wenn der Unternehmer im Wettlauf der Fristen nur als Zweiter ins Ziel läuft ...
Dokument öffnen IBR 2025, 349
Zeitschriftenschau:
Schadensersatz nach § 6 Abs. 6 VOB/B auch bei Obliegenheitsverletzung!
Dokument öffnen IBR 2025, 447
OLG Brandenburg:
Mängelrüge verhilft nicht zu Werklohn!
Dokument öffnen IBR-Beitrag
VK Westfalen:
Angabe falscher Firmenadresse kann zum Ausschluss führen
Dokument öffnen VPR-Beitrag
OVG Sachsen:
Unzulässigkeit der Ausklammerung des Rücksichtnahmegebots
Dokument öffnen IBR-Beitrag
LG München I:
Vorfälligkeitsklausel und Aufrechnungsbeschränkung besser nicht kombinieren!
Dokument öffnen IMR-Beitrag
AG Hamburg:
Ratenzahlung wegen Mietrückständen vereinbart: Keine Kündigung wegen Zahlungsverzugs
Dokument öffnen IMR-Beitrag
AG München:
Wer darf in der Eigentümerversammlung abstimmen?
Dokument öffnen IMR-Beitrag
VG Bremen:
Beweisnot im Mietrechtsprozess? IFG-Auskunft aus der behördlichen Bauakte!
Dokument öffnen IBR-Beitrag
OLG München:
Keine Abnahme des Gemeinschaftseigentums durch den Verwalter!
Dokument öffnen Volltext
OLG München:
Erdarbeiten beginnen mit dem ersten Spatenstich"!
Dokument öffnen Volltext
VK Saarland:
Wie sind qualitative Kriterien bei einem Bauauftrag zu bewerten?
Dokument öffnen Volltext
OLG Frankfurt:
Bagger rollt über Fuß: Unfallverhütungsvorschriften verletzt!
Dokument öffnen Volltext
BVerwG:
Zulässiger Wohnanteil im faktischen Kerngebiet?
Dokument öffnen Volltext
BGH:
Bauantrag zu Unrecht abgelehnt: Schadensersatz wegen entgangener Mieteinnahmen!
Dokument öffnen Volltext
OLG München:
Klageerweiterung auf Sachverständigen = Ablehnungsgrund?
Dokument öffnen Volltext
Mehr Fälle für Amtsgerichte
Die Regierung plant, den Zuständigkeitsstreitwert für Amtsgerichte auf 10.000 Euro zu erhöhen - in diesen Fällen fiele dann die Anwaltspflicht weg.
Dokument öffnen mehr…