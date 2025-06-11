Bauhauptgewerbe: Halbjahresbilanz besser als erwartet

Schließen Sie haben soeben den Bereich betreten. Hier bekommen Sie alle für diesen Bereich relevanten Inhalte gefiltert angezeigt. Mit Klick auf "Alle Sachgebiete" links kommen Sie jederzeit wieder zu den ungefilterten Übersichten.

Nachrichtensuche
 nur im Titel
Aktuelles
Meistgelesen
Nur ein schriftlicher Bedenkenhinweis befreit (hier) von der Mängelhaftung!
OLG Düsseldorf, 12.12.2024 - 5 U 103/23
Dokument öffnen Volltext
Zurückbehaltungsrecht muss "richtig" ausgeübt werden!
OLG Nürnberg, 05.06.2024 - 2 U 773/23
Dokument öffnen Volltext
Falschbezeichnung des Unternehmens: Haftet der Geschäftsführer persönlich?
OLG Brandenburg, 20.11.2024 - 4 U 30/24
Dokument öffnen Volltext
20 % Punktabzug für Honorarzuschlag: Wertungsmatrix vergaberechtswidrig!
BayObLG, 11.06.2025 - Verg 9/24
Dokument öffnen Volltext
Keine Protokollführung durch den Sachverständigen!
OLG Hamm, 29.07.2025 - 7 U 58/24
Dokument öffnen Volltext
Wer trägt die Kosten der Fenstererneuerung?
AG Aachen, 29.04.2024 - 118 C 37/23
Dokument öffnen Volltext

Neueste Leseranmerkungen
LG Frankfurt/Main:
Dachziegel fällt auf Auto: Verwalter haftet!
Dokument öffnen IMR 2025, 369
LG Frankenthal:
Verbraucher-Auftraggeber wird nicht belehrt: Unternehmer setzt 19.000 Euro "in den Sand"!
Dokument öffnen IBR 2025, 452
OLG Stuttgart:
Wenn der Unternehmer im Wettlauf der Fristen nur als Zweiter ins Ziel läuft ...
Dokument öffnen IBR 2025, 349
Zeitschriftenschau:
Schadensersatz nach § 6 Abs. 6 VOB/B auch bei Obliegenheitsverletzung!
Dokument öffnen IBR 2025, 447
AG Fürstenfeldbruck:
Umzugsfähigkeit trotz Herzinsuffizienz?
Dokument öffnen IMR 2025, 323
OLG Düsseldorf:
Vorläufiges Aus für den Bietungsfaktor!
Dokument öffnen IBR 2025, 302
Neueste Beiträge:
OLG Naumburg/BGH:
Fehlende Brandschutzdokumentation der Unterdecken ist ein (Bau-)Mangel!
Dokument öffnen IBR-Beitrag
KG:
Kein Nutzungsausfallschaden für einen als "Partyraum" genutzten Kellerraum!
Dokument öffnen IBR-Beitrag
OLG Schleswig:
Bauträgervertrag: Beurkundungspflicht eines "Zusatzvertrags" über weitere Bauleistungen?
Dokument öffnen IBR-Beitrag
BayObLG:
Mindestanforderungen an Referenzen sind auslegungsbedürftig!
Dokument öffnen VPR-Beitrag
OVG Sachsen-Anhalt:
Nur teilweise Nutzung einer Baugenehmigung führt oft zu ungenehmigten Bauzustand
Dokument öffnen IBR-Beitrag
OLG Brandenburg:
Keine Baustellenüberwachung, keine Vergütung!
Dokument öffnen IBR-Beitrag
AG Hamburg-St. Georg:
Beauftragung mit "Bestandsaufnahme/Begehung" ist nicht hinreichend bestimmt
Dokument öffnen IMR-Beitrag
weitere Beiträge
Neueste Volltexturteile:
OLG Nürnberg:
Zurückbehaltungsrecht muss "richtig" ausgeübt werden!
Dokument öffnen Volltext
OLG Brandenburg:
Nachweisleistung nur bei Namhaftmachung des potenziellen Vertragspartners!
Dokument öffnen Volltext
OLG Brandenburg:
Falschbezeichnung des Unternehmens: Haftet der Geschäftsführer persönlich?
Dokument öffnen Volltext
BayObLG:
20 % Punktabzug für Honorarzuschlag: Wertungsmatrix vergaberechtswidrig!
Dokument öffnen Volltext
OLG Brandenburg:
Batteriespeicher mangelhaft? Mängelansprüche verjähren in zwei Jahren!
Dokument öffnen Volltext
OLG Düsseldorf:
Nur ein schriftlicher Bedenkenhinweis befreit (hier) von der Mängelhaftung!
Dokument öffnen Volltext
OVG Hamburg:
Kein Nachbarrechtsschutz gegen gebietsfremde Nutzung im angrenzenden Plangebiet!
Dokument öffnen Volltext
weitere Volltexturteile

Nachrichten in allen Sachgebieten


Online seit 25. August

Bauhauptgewerbe: Halbjahresbilanz besser als erwartet
Bild
© gunnar3000 - Fotolia.com
"Die Halbjahresbilanz für das gesamte Bauhauptgewerbe fällt besser aus als von uns ursprünglich erwartet. Insgesamt haben Aufträge und Umsätze in den ersten sechs Monaten zugelegt. Dabei muss allerdings berücksichtigt werden, dass der Anstieg auf niedrigem Niveau erfolgt und beim Umsatz sogar nach vier Jahren im realen Minus - somit gibt es leider noch keinen Grund zum Jubeln, insbesondere da der Straßenbau regelrecht eingebrochen ist. Hier macht sich die Hängepartie des zweiten Quartals bemerkbar."
Dokument öffnen mehr…