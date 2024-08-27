Landtagswahl 2026: Bauwirtschaft fordert Schub für mehr Bauinvestitionen

Schließen Sie haben soeben den Bereich betreten. Hier bekommen Sie alle für diesen Bereich relevanten Inhalte gefiltert angezeigt. Mit Klick auf "Alle Sachgebiete" links kommen Sie jederzeit wieder zu den ungefilterten Übersichten.

Architekten- &
Recht am Bau
Bauträgerrecht
Versicherungsrecht
Öffentl. Bau- & Umweltrecht
Vergaberecht
Sachverständigenrecht
Immobilienrecht
Kauf/Miete/WEG
Schiedswesen
Zielgruppen
Alle Sachgebiete

Fehlende Brandschutzdokumentation ist ein (Bau-)Mangel!
OLG Naumburg, 07.06.2023 - 2 U 24/22
Erstmaliges Bestreiten in der Berufungsinstanz kann zuzulassen sein!
BGH, 03.07.2025 - V ZR 181/24
Bindungswirkung eines Abgeltungsvergleichs nach Abtretung?
OLG Koblenz, 04.04.2024 - 2 U 68/23
Unternehmensbezogene Unterlagen unzureichend: Keine Korrektur möglich!
VK Brandenburg, 27.08.2024 - VK 12/24
Sind "Wohnungseigentümer" nur die Wohnungseigentümer oder auch die Teileigentümer?
AG Hamburg-St. Georg, 08.08.2025 - 980a C 11/25 WEG
Vorfälligkeitsklausel und Aufrechnungsbeschränkung besser nicht kombinieren!
LG München I, 05.02.2025 - 14 S 9406/23
LG Frankfurt/Main:
Dachziegel fällt auf Auto: Verwalter haftet!
LG Frankenthal:
Verbraucher-Auftraggeber wird nicht belehrt: Unternehmer setzt 19.000 Euro "in den Sand"!
OLG Stuttgart:
Wenn der Unternehmer im Wettlauf der Fristen nur als Zweiter ins Ziel läuft ...
Zeitschriftenschau:
Schadensersatz nach § 6 Abs. 6 VOB/B auch bei Obliegenheitsverletzung!
AG Fürstenfeldbruck:
Umzugsfähigkeit trotz Herzinsuffizienz?
OLG Düsseldorf:
Vorläufiges Aus für den Bietungsfaktor!
KG:
Zuschlagshöhe bei VOB/B-Nachträgen?
AG Hamburg-St. Georg:
Einzelkostenzuweisung in Jahresabrechnung?
AG Hamburg-St. Georg:
WEG-Sache: Stundensatz von 150 - 300 Euro?
KG:
Raten werden trotz wesentlicher Mängel fällig!
KG:
Übergabe kann mit Zahlung und Abnahme des Sondereigentums verknüpft werden!
OLG Stuttgart:
Drosselung der Batteriespeicherkapazität begründet keinen Garantiefall!
BayObLG:
Gutachtenfehler können Voreingenommenheit widerspiegeln
OLG Braunschweig:
Rechnungen offen: Arbeitseinstellung zulässig!
VK Bund:
Enge Verzahnung der Gewerke rechtfertigt Gesamtvergabe!
OLG Hamm:
Hinweis auf Verschussüberschreitung bedarf einer Kostenschätzung!
VK Südbayern:
Angebotskalkulation ist vertraulich zu behandeln!
BGH:
Keine Kündigungssperrfrist bei Erwerb durch Personenhandelsgesellschaft
OLG Koblenz:
Für Fehler im Baugrundgutachten haftet der, der es in Auftrag gegeben hat!
VK Brandenburg:
Unternehmensbezogene Unterlagen unzureichend: Keine Korrektur möglich!
Landtagswahl 2026: Bauwirtschaft fordert Schub für mehr Bauinvestitionen
Wohnungsbau ankurbeln - Infrastruktur modernisieren - Investitionen in Gebäudesanierung und Klimaresilienz voranbringen

Die Baukonjunktur in Baden-Württemberg hat sich in der ersten Jahreshälfte 2025 zwar geringfügig stabilisiert, bleibt jedoch weiterhin ohne Dynamik. Vor allem im Wohnungsbau sind die Auftragseingänge und die Zahl der erteilten Baugenehmigungen nach wie vor volatil. Auch der Straßenbau leidet unter einer schwachen Umsatz- und Orderentwicklung. Die Bauwirtschaft fordert daher energische politische Maßnahmen zur Belebung des Wohnungsbaus, zur Modernisierung der Infrastruktur, zur Beschleunigung der energetischen Gebäudesanierung und zur Schaffung klimaresilienter Kommunen.
