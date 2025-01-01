Hochbau weiter unter Druck - Hoffnung ab 2026

Schließen Sie haben soeben den Bereich betreten. Hier bekommen Sie alle für diesen Bereich relevanten Inhalte gefiltert angezeigt. Mit Klick auf "Alle Sachgebiete" links kommen Sie jederzeit wieder zu den ungefilterten Übersichten.

Keine Mängelansprüche bei verjährtem Erfüllungsanspruch!
OLG Braunschweig, 31.07.2025 - 8 U 193/22
Dokument öffnen Volltext
Beauftragung eines Anwalts für 150 - 300 Euro?
AG Hamburg-St. Georg, 25.07.2025 - 980b C 3/25 WEG
Dokument öffnen Volltext
Wann verjährt der Anspruch auf Erstattung der Umsatzsteuer?
OLG Brandenburg, 20.02.2025 - 10 U 37/24
Dokument öffnen Volltext
Reparatur von fremder" Gastherme löst Prüf- und Hinweispflichten aus!
OLG Rostock, 08.09.2023 - 5 U 266/20
Dokument öffnen Volltext
Bauliche Veränderung erfordert keinen Substanzeingriff!
BGH, 18.07.2025 - V ZR 29/24
Dokument öffnen Volltext
Vergabe arbeitsintensiver Dienstleistungen zum niedrigsten Preis?
Generalanwalt beim EuGH, 10.07.2025 - Rs. C-769/23
Dokument öffnen Volltext

VK Bund:
10,9 Mio. Euro = 10.900.000 Euro?
Dokument öffnen VPR-Beitrag
LG Frankenthal:
Verbraucher-Auftraggeber wird nicht belehrt: Unternehmer setzt 19.000 Euro "in den Sand"!
Dokument öffnen IBR-Beitrag
OLG Stuttgart:
Wenn der Unternehmer im Wettlauf der Fristen nur als Zweiter ins Ziel läuft ...
Dokument öffnen IBR 2025, 349
Zeitschriftenschau:
Schadensersatzanspruch nach § 6 Abs. 6 Satz 1 VOB/B erfordert keine Pflichtverletzung!
Dokument öffnen IBR-Beitrag
AG Fürstenfeldbruck:
Umzugsfähigkeit trotz Herzinsuffizienz?
Dokument öffnen IMR 2025, 323
OLG Düsseldorf:
Vorläufiges Aus für den Bietungsfaktor!
Dokument öffnen IBR 2025, 302
OLG Brandenburg:
Kein Fertigstellungstermin vereinbart: "Angemessene Herstellungsfrist" gilt!
Dokument öffnen IBR-Beitrag
OLG Frankfurt:
Befristung einer Vertragserfüllungsbürgschaft: AGB des Bürgen? Wenn Ja: Wirksam?
Dokument öffnen IBR-Beitrag
AG Bottrop:
Auch keine Kostenerstattung für den Vermieter bei schikanösem Doppelpfosten!
Dokument öffnen IMR-Beitrag
BGH:
Bauliche Veränderung: Wann ist sie "abgeschlossen"?
Dokument öffnen IMR-Beitrag
BGH:
Beschluss zur Abmahnung durch Verwalter ist wie ein Abmahnungsbeschluss anfechtbar
Dokument öffnen IMR-Beitrag
AG Hamburg-St. Georg:
Folgen unbestimmter Beschlüsse - Balkonkraftwerk
Dokument öffnen IMR-Beitrag
OLG Hamburg:
Die Angabe eines "Circa"-Baujahrs schließt eine Beschaffenheitsvereinbarung nicht aus!
Dokument öffnen IMR-Beitrag
OLG Nürnberg:
Kein gutgläubiger Erwerb jüngerer Baumaschinen!
Dokument öffnen Volltext
LG Köln:
Ausschluss des Anspruchs auf erstmalige plangerechte Herstellung
Dokument öffnen Volltext
BGH:
Bauliche Veränderung erfordert keinen Substanzeingriff!
Dokument öffnen Volltext
OLG Braunschweig:
Keine Mängelansprüche bei verjährtem Erfüllungsanspruch!
Dokument öffnen Volltext
AG Schwerin:
Schönheitsreparaturen: Streichen der "Fenster und Außentüren von innen" ist unwirksam!
Dokument öffnen Volltext
AG Hamburg-St. Georg:
Beseitigung einer errichteten Terrasse: Verjährung und Verwirkung
Dokument öffnen Volltext
OLG München:
Verbraucher muss keine Gesamt-Finanzierungsbestätigung stellen!
Dokument öffnen Volltext
Hochbau weiter unter Druck - Hoffnung ab 2026
Der Hochbau steht weiterhin massiv unter Druck: Hohe Bauzinsen, schwierige Rahmenbedingungen und eine insgesamt angespannte Marktlage bremsen die Entwicklung deutlich. "Der politisch beschlossene "Bau-Turbo" wird seine Wirkung voraussichtlich erst mittel- bis langfristig entfalten - eine kurzfristige Besserung ist daher nicht in Sicht", meint Michael Gilka, Hauptgeschäftsführer der Bundesvereinigung Mittelständischer Bauunternehmen e.V. (BVMB). Aktuelle Zahlen des Statistischen Bundesamtes unterstreichen die angespannte Lage: Der preisbereinigte Auftragseingang im Bauhauptgewerbe ist im Mai 2025 gegenüber dem Vormonat kalender- und saisonbereinigt um 0,5 % gesunken.
Dokument öffnen mehr…