Bundesregierung entlastet Gaskunden

Wer Baumängel nicht untersucht, kann sich nicht auf Verjährung berufen!
OLG Schleswig, 25.06.2025 - 12 U 67/24
Volltext
Betreuung eines Vergabeverfahrens ist Rechtsdienstleistung!
LG Gießen, 21.03.2025 - 3 O 95/25
Volltext
Muss ein Zusatzvertrag" über Bauleistungen beurkundet werden?
OLG Schleswig, 10.07.2025 - 12 U 12/24
Volltext
Keine Mängelansprüche bei verjährtem Erfüllungsanspruch!
OLG Braunschweig, 31.07.2025 - 8 U 193/22
Volltext
Verbraucher-Bauherr wird nicht belehrt: Unternehmer verliert 19.000 Euro!
LG Frankenthal, 15.04.2025 - 8 O 214/24
Volltext
Bieter muss ladungsfähige Anschrift angeben!
VK Westfalen, 04.07.2025 - VK 3-31/25
Volltext

LG Frankenthal:
Verbraucher-Auftraggeber wird nicht belehrt: Unternehmer setzt 19.000 Euro "in den Sand"!
IBR-Beitrag
OLG Stuttgart:
Wenn der Unternehmer im Wettlauf der Fristen nur als Zweiter ins Ziel läuft ...
IBR 2025, 349
Zeitschriftenschau:
Schadensersatzanspruch nach § 6 Abs. 6 Satz 1 VOB/B erfordert keine Pflichtverletzung!
IBR-Beitrag
AG Fürstenfeldbruck:
Umzugsfähigkeit trotz Herzinsuffizienz?
IMR 2025, 323
OLG Düsseldorf:
Vorläufiges Aus für den Bietungsfaktor!
IBR 2025, 302
OLG Düsseldorf:
"Bedenken" des Auftraggebers sind keine Anordnung!
IBR 2025, 392
KG:
Einstweilige Verfügung gegen Inanspruchnahme einer Bürgschaft auf erstes Anfordern
IBR-Beitrag
KG:
Welche Rechtskenntnisse können von einem Auftraggeber erwartet werden?
VPR-Beitrag
AG Bottrop:
Auch bei schikanösem Abschleppversuch des Fahrzeugs des Mieters keine Kostenerstattung!
IMR-Beitrag
Schutzstufen bei Geländern
IBR-Beitrag
OLG Düsseldorf:
Batterieleistung gedrosselt: Speicher nicht mangelhaft!
IBR-Beitrag
AG Paderborn:
Tätlicher Angriff auf Vermieter: Fristlose Kündigung ohne Abmahnung!
IMR-Beitrag
VG Düsseldorf:
Für die öffentliche Hand ist der unwirtschaftliche Unterhalt von Denkmälern zumutbar
IBR-Beitrag
BGH:
Bauliche Veränderung erfordert keinen Substanzeingriff!
Volltext
OLG Braunschweig:
Keine Mängelansprüche bei verjährtem Erfüllungsanspruch!
Volltext
OLG München:
Verbraucher muss keine Gesamt-Finanzierungsbestätigung stellen!
Volltext
LG Gießen:
Betreuung eines Vergabeverfahrens ist Rechtsdienstleistung!
Volltext
KG:
Rechtsmittelfrist für Streithelfer läuft mit Zustellung an Partei!
Volltext
OLG Schleswig:
Wer Baumängel nicht untersucht, kann sich nicht auf Verjährung berufen!
Volltext
VK Westfalen:
Bieter muss ladungsfähige Anschrift angeben!
Volltext
Bundesregierung entlastet Gaskunden
Mehr Mieterschutz auch für teure Fernwärme notwendig

Die Bundesregierung hat gestern Änderungen des Energiewirtschaftsgesetzes beschlossen und plant Unternehmen und Verbraucherinnen künftig von der Gasspeicherumlage zu befreien. "Wir begrüßen zwar die geplanten Entlastungen der Bundesregierung für Gaskunden, immerhin werden mehr als die Hälfte aller Mieterhaushalte mit Gas versorgt. Aber Sorge machen uns vor allem die Preisentwicklungen bei der Fernwärme, denn viele Mieterinnen und Mieter stehen aktuell vor sehr hohen Kostensteigerungen bei Fernwärme und Contracting", so Melanie Weber-Moritz, Präsidentin des Deutschen Mieterbundes (DMB).
mehr…