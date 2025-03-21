VPB: Energetische Sanierung - keine Angst vor der neuen EU-Gebäuderichtlinie

Schließen Sie haben soeben den Bereich betreten. Hier bekommen Sie alle für diesen Bereich relevanten Inhalte gefiltert angezeigt. Mit Klick auf "Alle Sachgebiete" links kommen Sie jederzeit wieder zu den ungefilterten Übersichten.

Wer Baumängel nicht untersucht, kann sich nicht auf Verjährung berufen!
OLG Schleswig, 25.06.2025 - 12 U 67/24
Dokument öffnen Volltext
Muss ein Zusatzvertrag" über Bauleistungen beurkundet werden?
OLG Schleswig, 10.07.2025 - 12 U 12/24
Dokument öffnen Volltext
Betreuung eines Vergabeverfahrens ist Rechtsdienstleistung!
LG Gießen, 21.03.2025 - 3 O 95/25
Dokument öffnen Volltext
Verbraucher-Bauherr wird nicht belehrt: Unternehmer verliert 19.000 Euro!
LG Frankenthal, 15.04.2025 - 8 O 214/24
Dokument öffnen Volltext
Wer nicht hören will, muss fühlen ...
AG Hamburg, 04.07.2025 - 49 C 237/24
Dokument öffnen Volltext
Was wurde verkauft?
KG, 28.04.2025 - 8 U 86/24
Dokument öffnen Volltext

Neueste Leseranmerkungen
Zeitschriftenschau:
Schadensersatzanspruch nach § 6 Abs. 6 Satz 1 VOB/B erfordert keine Pflichtverletzung!
Dokument öffnen IBR-Beitrag
AG Fürstenfeldbruck:
Umzugsfähigkeit trotz Herzinsuffizienz?
Umzugsfähigkeit trotz Herzinsuffizienz?
OLG Düsseldorf:
Vorläufiges Aus für den Bietungsfaktor!
Vorläufiges Aus für den Bietungsfaktor!
OLG Düsseldorf:
"Bedenken" des Auftraggebers sind keine Anordnung!
Dokument öffnen IBR 2025, 392
OLG Frankfurt/BGH:
Abnahmeverweigerung unberechtigt: Eintritt der Abnahmewirkungen!
Dokument öffnen IBR 2025, 401
OLG Koblenz:
Architekt verklagt Bauunternehmer: Bauherr hat Akteneinsichtsrecht!
Dokument öffnen IBR 2025, 442
Neueste Beiträge:
OLG München:
Verbraucher muss keine Gesamt-Finanzierungsbestätigung stellen!
Dokument öffnen IBR-Beitrag
VG Berlin:
Vertraulichkeitspflicht vor Informationsanspruch!
Dokument öffnen VPR-Beitrag
AG Bottrop:
Keine Kostenerstattung bei schikanösem Abschleppen des Fahrzeugs des Mieters!
Dokument öffnen IMR-Beitrag
BGH:
Wann ist ein Bauvertrag als teilbar i.S.v. § 105 InsO anzusehen?
Dokument öffnen IBR-Beitrag
VK Bund:
Der Auftraggeber bestimmt die Zuschlagskriterien!
Dokument öffnen VPR-Beitrag
LG Frankfurt/Main:
Dachziegel fällt auf Auto: Verwalter haftet!
Dokument öffnen IMR-Beitrag
LSG Baden-Württemberg:
Doppelte Durchsicht der Akte ist nicht voll vergütungsfähig!
Dokument öffnen IBR-Beitrag
Neueste Volltexturteile:
OLG München:
Verbraucher muss keine Gesamt-Finanzierungsbestätigung stellen!
Dokument öffnen Volltext
LG Gießen:
Betreuung eines Vergabeverfahrens ist Rechtsdienstleistung!
Dokument öffnen Volltext
KG:
Rechtsmittelfrist für Streithelfer läuft mit Zustellung an Partei!
Dokument öffnen Volltext
OLG Schleswig:
Wer Baumängel nicht untersucht, kann sich nicht auf Verjährung berufen!
Dokument öffnen Volltext
VK Westfalen:
Bieter muss ladungsfähige Anschrift angeben!
Dokument öffnen Volltext
LG Frankfurt/Main:
Keine vorherige Einsichtnahme: Beschluss anfechtbar?
Dokument öffnen Volltext
LG Frankenthal:
Verbraucher-Bauherr wird nicht belehrt: Unternehmer verliert 19.000 Euro!
Dokument öffnen Volltext
VPB: Energetische Sanierung - keine Angst vor der neuen EU-Gebäuderichtlinie
Bild
© stockcreations - shutterstock.com
Um ihre Klimaziele zu erreichen, hat die Europäische Union (EU) ihre Gebäuderichtlinie verschärft. "Was dies für private Bauherren und Eigenheimbesitzer konkret bedeuten wird, zeigt sich jedoch erst im nächsten Schritt", erläutert Corinna Merzyn, Hauptgeschäftsführerin des Verbands Privater Bauherren (VPB). Die EU-Mitgliedstaaten müssen die Gebäuderichtlinie zunächst in nationales Recht umsetzen, den Großteil der neuen Vorgaben bis zum 29. Mai 2026. Erst daraus ergeben sich verbindliche Pflichten, die dann auch Private Bauherren und Immobilieneigentümer betreffen.
Dokument öffnen mehr…