Commercial Courts und Chambers starten in Frankfurt und Berlin

© whim_dachs - iStock

Court für Bau- und Architektenrecht in BerlinHessen will den Justizstandort Frankfurt a.M. mit der Errichtung von Commercial Courts und Commercial Chambers stärken. Auch in Berlin geht ein Commercial Court an den Start. Die rechtliche Grundlage liefert das Justizstandortstärkungsgesetz, das am Dienstag in Kraft getreten ist.