Bauwirtschaft: Droht die Sperrung von bis zu 1.700 Brücken im Land?

© Asergieiev - iStock

Infrastrukturfonds oder Pkw-Maut zur FinanzierungDie Infrastruktur krankt an einem enormen Investitionsstau - darauf weist die Bauwirtschaft Baden-Württemberg seit Jahren wieder und wieder hin. Nicht nur, dass bis zu 40 Prozent weniger Aufträge im Straßenbau erteilt werden, was unsere Mitgliedsunternehmen schmerzhaft zu spüren bekommen, nein, die fehlenden Investitionen haben dramatische Auswirkungen: "Perspektivisch - das zeigt das aktuelle Beispiel aus Stuttgart - droht bei Stillstand in den nächsten Jahren die Sperrung von bis zu 1.700 sanierungsbedürftigen Brücken im Land", so Thomas Möller, Hauptgeschäftsführer des 1.600 Mitglieder zählenden Verbands. Und er legt noch einen drauf: "Wir haben in Baden-Württemberg alleine 76 Brücken mit derselben Bauweise wie die Dresdner Carolabrücke."