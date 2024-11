Bau und Bahn setzen auf enge Partnerschaft

Arbeitskreis Bahn der BVMB fordert Klarheit über den Haushalt vor den Neuwahlen im FebruarEin offener Dialog und Austausch zwischen Bahn und mittelständischer Bauwirtschaft auf Augenhöhe sind entscheidende Bausteine, damit Bahnbauprojekte zielgerichtet und schnell umgesetzt werden können. Das betonte Martin Steinbrecher, Präsident der Bundesvereinigung Mittelständischer Bauunternehmen e.V. (BVMB) bei der Jahrestagung des Arbeitskreises Bahn der BVMB in Berlin. "Wir können stolz sein auf das, was wir uns an Partnerschaft aufgebaut haben", verwies er auf einen deutlich intensiveren und konstruktiveren Austausch in den vergangenen Jahren. Dabei unterstrich er die Bedeutung der mittelständischen Bauwirtschaft als "Rückgrat des Bahnbaus in Deutschland".