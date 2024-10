"Für einen Abschluss braucht es erstmal ein verhandlungsfähiges Angebot

© Fototasche - Fotolia

Dritte Tarifrunde im Gebäudereinigungs-Handwerk am 24. Oktober"Jetzt können die Arbeitgeber zeigen, wie wichtig ihnen ihre Mitarbeiter*innen wirklich sind. Sie müssen dazu nur ein Angebot vorlegen, das auch verhandlungsfähig ist." Das sagt Ulrike Laux, im Vorstand der Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt zuständig für das Gebäudereinigungs-Handwerk, im Vorfeld der dritten Tarifverhandlungsrunde am Donnerstag, 24. Oktober, am Flughafen in Frankfurt am Main.