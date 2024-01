Unsicherheit am Bau abstellen - Arbeitsplatzabbau verhindern!

© Ralf Geithe - iStock

Auch die Landesregierung muss Maßnahmen in Gang setzen!Im Wohnungsbau entwickelt sich die langanhaltende negative Phase zu einer ausgewachsenenKrise. Es droht der Verlust von Tausenden an Arbeitsplätzen in der Baubranche. Auch in Schleswig-Holstein werden erste Arbeitnehmer entlassen. Und dies in Zeiten hohen Wohnraumbedarfs. Die Politik muss jetzt endlich handeln!