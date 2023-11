Beabsichtigte Untervermietung: Wann muss der Vermieter zustimmen?

So mancher Mieter finanziert seine für ihn zu große Wohnung, indem er ein Zimmer untervermietet. Oft ergibt sich diese Notwendigkeit auch, weil ein Familienmitglied auszieht oder es zu einer Trennung kommt. Der Untermieter hilft dann, die Miete zu finanzieren, sodass man in seiner gewohnten Umgebung bleiben kann. Allerdings kann auch eine zeitweilige berufliche Abwesenheit, eine Fortbildung oder ein Auslandsaufenthalt dazu führen, dass man die gesamte Wohnung eine Zeitlang untervermieten möchte, um nicht doppelt Miete zu zahlen und in seine alte Wohnung zurückkehren zu können. Was man in jedem Fall wissen sollte: Eine Untervermietung ohne Wissen und Beteiligung des Vermieters ist unzulässig.