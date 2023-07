Holzbau Deutschland - Nachhaltiges Bauen: Rahmenbedingungen für den Holzbau verbessern

© Sergey Nazarov - iStock

Holzbau Deutschland fordert praxistaugliche Verwendbarkeitsnachweise und Muster-Holzbaurichtlinie 2.0Das Bauen mit Holz sollte, so ein Ergebnis der Bauministerkonferenz 2019, erweitert und u.a. in höheren Gebäuden einfacher werden. Zudem stellten die Bauminister die Eigenschaften von Holz als besonders umweltschonend heraus. "Bis heute", konstatiert Peter Aicher, Vorsitzender von Holzbau Deutschland, "gibt es jedoch noch immer entscheidende Hemmnisse für das Bauen mit Holz." Aicher verweist in diesem Zusammenhang auf das Positionspapier des Deutschen Holzwirtschaftsrats (DHWR) "Akute Hemmnisse für den Holzbau beseitigen" vom 4. Juli 2023, an dessen Erarbeitung das Holzbau Deutschland Institut mitgewirkt hat. Das Positionspapier überreichten Peter Aicher und der DHWR-Präsident Erwin Taglieber am 7. Juli 2023 dem Bayerischen Staatsminister für Wohnen, Bau und Verkehr, Christian Bernreiter.