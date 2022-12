Ge­mein­sa­me Ver­bän­de­ak­ti­on Woh­nungs­bau: 12 For­de­run­gen an die Po­li­tik

© photo 5000 - Fotolia.com

Ap­pell "Dra­ma­ti­sche Lage im Woh­nungs­bau - was jetzt zu tun ist"Die Lage auf dem Woh­nungs­markt ist alar­mie­rend. Wäh­rend der Woh­nungs­neu­bau stark rück­läu­fig ist, be­steht in Deutsch­land und auch in Ba­den-Würt­tem­berg nach wie vor ein enor­mer Be­darf an be­zahl­ba­rem Wohn­raum - vor al­lem in den Bal­lungs­zen­tren. Hohe Bau-, En­er­gie- und Ma­te­ri­al­kos­ten, ge­stie­ge­ne Zin­sen, lang­wie­ri­ge Bau- und Plan­ver­fah­ren so­wie eine mehr­fach zu­sam­men­ge­bro­che­ne Woh­nungs­bau­för­de­rung füh­ren zu ei­ner Ab­wärts­spi­ra­le im Woh­nungs­bau mit gra­vie­ren­den Fol­gen.