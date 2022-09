VPB rät: Haus nach Hitzeperiode genau untersuchen

© Ariene Studio - shutterstock.com

Wieder geht ein viel zu trockener, heißer Sommer zu Ende. Die Dürre und die hohen Temperaturen können sich auch auf das Haus auswirken, so Marc Ellinger vom Verband Privater Bauherren. "Bei der langen Trockenheit und den sinkenden oberflächennahen Grundwasserspiegeln kann es grundsätzlich zu Konsolidierungen, also Setzbewegungen im Baugrund kommen, weil der Auftrieb fehlt. Dabei können Risse entstehen, die in jedem Fall aufmerksam beobachtet werden müssen. Damit ist keinesfalls zu spaßen, denn wenn die Statik des Hauses betroffen ist, muss gehandelt werden", so Ellinger, der auch an frühere Fälle im Oberrheingraben, im Hessischen Ried, in den 70er Jahren erinnert.