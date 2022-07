410 oder 115.000 Euro? - Vermieterin muss Mietkaution in Aktienform zurückgeben

© Wolfilser - Fotolia.com

In einem Streit um die Rück­ga­be einer in Ak­ti­en an­ge­leg­ten Miet­kau­ti­on muss eine Woh­nungs­ge­sell­schaft laut Amts­ge­richt Köln die Kau­ti­on in Form von Ak­ti­en her­aus­ge­ben. In dem ent­schie­de­nen Fall ging es um eine 800-Mark-Kau­ti­on, die ur­sprüng­lich im Jahr 1960 hin­ter­legt wurde. Die Summe wurde in einem neuen Ver­trag 2005 über­nom­men. Der Kurs­wert der Miet­si­cher­heit lag bei Kla­ge­er­he­bung im De­zem­ber 2021 bei 115.000 Euro.