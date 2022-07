Auftragslage in Brandenburg erfreulich

Enteignungsdiskussion Damoklesschwert in Berlin"Die Zahlen des Landesamtes für Statistik zeigen am Anfang des dritten Quartals 2022 einen Anstieg der Umsätze, in Berlin um 19,4 Prozent gegenüber Mai 2021, in Brandenburg um 5,8 Prozent. Bezüglich der Auftragseingänge gibt es einen deutlichen Unterschied zwischen beiden Ländern. Während die Auftragseingänge in Berlin um 7,1 Prozent zurückgingen, stiegen sie in Brandenburg um erfreuliche 114,6 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat an.