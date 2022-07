Energiekostenexplosion: Neben einem befristeten Kündigungsschutzmoratorium ist vor allem gezielte staatliche Unterstützung nötig

Die Energiekosten beim Wohnen steigen in Deutschland im Zuge der unsicheren Gasversorgung massiv. Angesichts des Ernstfalls einer Gasmangellage drohen weitere Preissprünge, die noch weit über die bisherigen hinausgehen können. Die sozial orientierten Wohnungsunternehmen kommen durch massiv gestiegene Summen für die warmen Betriebskosten, die sie aktuell in Vorleistung an die Energieversorger zahlen müssen, in Liquiditätsschwierigkeiten. Die Vorleistungssummen müssen sie durch Kredite zu hohen Zusatzkosten finanzieren. Einige Wohnungsunternehmen führt das bereits an den Rand ihrer Existenz. Mit Blick auf das kommende Jahr werden im Zuge der Betriebskostenabrechnung zudem viele Haushalte nicht in der Lage sein, die massiv gestiegenen Heiz- und Warmwasserkosten zu bezahlen.