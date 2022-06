Videokamera am Haus: Hinten zulässig, vorne nicht?Mietkaution sichert keine Schäden am Gemeinschaftseigentum!Kleinteiliges und diskontinuierliches Arbeiten ist keine unangemessene Benachteiligung!Egal, was in der Baubeschreibung steht: Abdichtung muss abdichten!Bindende Prozessuntersagung durch den Verwalter in WEG-AltverfahrenAnbau von Balkonen ist keine "erhebliche" Umbaumaßnahme!Keine Beschränkung der Öffentlichkeit im Zwangsversteigerungsverfahren durch Verlangen symbolischer Sicherheitsleistung