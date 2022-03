Aachener Bausachverständigentage 2022

© a_korn - Fotolia

Am 25. und 26.04.2022 finden die 48. Aachener Bausachverständigentage statt. Sie stehen ganz unter dem Thema "Klimawandel und Ressourcenknappheit: Wie sollen wir zukünftig bauen?" Die Flutschäden in der Eifel, aber auch die sich immer stärker abzeichnende Verknappung von Baustoffen und Bauteilen führt zur Frage, wie und mit was wir in Zukunft neu bauen, in Stand halten und modernisieren können.