Jetzt das Eigenheim für den Winter rüsten

© Maksym Yemelyanov - Fotolia.com

Nach einem vielfach recht feuchten Sommer und während der bisher milden Herbsttage ist es nun an der Zeit, die eigenen vier Wände winterfest zu machen. So sind es im und am Haus vor allem vier Bereiche, die Aufmerksamkeit verlangen: Fenster, Türen, Dach und Heizungsanlage. Im Außenbereich müssen Wasserleitungen und eventuell der Gartenteich vor einer möglichen Frostperiode geschützt werden. Zudem lassen sich kostspielige Schäden vermeiden, wenn früh-zeitig kleinere Mängel am Dach und an den Fenstern ausgebessert werden. "Auf diese Weise lässt sich auch beim Heizen deutlich der Energieverbrauch senken", stellt Burkhard Blandfort, Vorsitzender des IVD West, fest.