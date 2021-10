Grundsteuer: Experten-Kritik an geplantem bayerischem Flächenmodell

Im Haus­halts­aus­schuss des Baye­ri­schen Land­tags wurde mit Ex­per­ten der Ge­setz­ent­wurf für die Re­form der Grund­steu­er in Bay­ern dis­ku­tiert. Dabei wur­den an dem ge­plan­ten Flä­chen­mo­dell, das Bay­ern in Ab­wei­chung vom wert­ab­hän­gi­gen Mo­dell des Bun­des um­set­zen will, auch ver­fas­sungs­recht­li­che Zwei­fel ge­äu­ßert. Von den Kom­mu­nen kamen Än­de­rungs­for­de­run­gen, ins­be­son­de­re wol­len sie die (Wie­der-)Ein­füh­rung der Grund­steu­er C.