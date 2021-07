Star­kes Plus bei den Neu­bau­ge­neh­mi­gun­gen in Ba­den-Würt­tem­berg

Ver­bands­prä­si­dent for­dert bes­se­re För­de­rung für Wohn­ei­gen­tumDer Woh­nungs­bau im Land kennt im Mo­ment nur eine Rich­tung, und zwar nach oben. Das zeigt sich auch in den neu­es­ten sta­tis­ti­schen Zah­len zu den ak­tu­el­len Neu­bau­ge­neh­mi­gun­gen. So gab es im Mai 2021 in Ba­den-Würt­tem­berg 22 % mehr Wohn­bau­ge­neh­mi­gun­gen als im Vor­jah­res­mo­nat. Of­fen­sicht­lich scheint dies kein ein­ma­li­ger Co­ro­na-Ef­fekt zu sein, denn auch zwi­schen Ja­nu­ar und Mai die­ses Jah­res ha­ben die Neu­bau­ge­neh­mi­gun­gen mit + 19 % kräf­tig zu­ge­legt. Ins­ge­samt wur­den in die­sem Zeit­raum 20.079 neue Woh­nun­gen ge­neh­migt, fast 50 % da­von wa­ren Woh­nun­gen in Zwei­fa­mi­li­en­häu­ser.