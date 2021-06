Unterschriften für Enteignung: Volksentscheid in Berlin rückt näher

© RFF - Fotolia

Ein Volks­ent­scheid in Ber­lin über die Ent­eig­nung von gro­ßen Im­mo­bi­li­en­un­ter­neh­men rückt näher. Die Bür­ger­initia­ti­ve "Deut­sche Woh­nen & Co. ent­eig­nen" hat dafür in den ver­gan­ge­nen vier Mo­na­ten nach ei­ge­nen An­ga­ben mehr als 343.000 Un­ter­schrif­ten ge­sam­melt. An­ge­sichts der hohen Zahl gehe sie davon aus, dass die Ber­li­ne­rin­nen und Ber­li­ner am Tag der Bun­des­tags- und Ab­ge­ord­ne­ten­haus­wahl am 26.09. dar­über ab­stim­men dür­fen, teil­te sie am Frei­tag mit.