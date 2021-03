Schadenersatz für Immobilienkäufer darf wohl weiter geschätzt werden

© AndreyPopov - iStock

Neue Wohn­ei­gen­tü­mer kön­nen Scha­den­er­satz-An­sprü­che gegen den Im­mo­bi­li­en­ver­käu­fer wohl auch künf­tig in Höhe der schät­zungs­wei­se ent­ste­hen­den Kos­ten gel­tend ma­chen und müs­sen nicht selbst mit viel Geld in Vor­leis­tung tre­ten. Der V. Zi­vil­se­nat will in die­ser Frage der bis­he­ri­gen Recht­spre­chung des Bun­des­ge­richts­hofs treu blei­ben - ob­wohl ein an­de­rer BGH-Senat neu­er­dings einen ei­ge­nen Weg geht. Die Ent­schei­dung soll am 12.03.2021 ver­kün­det wer­den.