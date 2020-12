Auch in Zweiergemeinschaft kein direkter Anspruch gegen den anderen Eigentümer

Auch in einer (zerstrittenen) Zweiergemeinschaft, in der ein Verwalter nicht bestellt ist und in der wegen des Kopfstimmrechts keine Mehrheitsbeschlüsse möglich sind, kann der Eigentümer, der Verbindlichkeiten des Verbandes getilgt hat, von dem anderen Eigentümer nicht unmittelbar (anteilige) Erstattung seiner Aufwendungen verlangen. So der BGH in seinem heute veröffentlichten Urteil vom 25.09.2020.