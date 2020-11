Kürzere Bauzeiten bei 24-Stunden-Baustellen

Im Jahr 2019 betrug nach Angaben der Bundesregierung die durchschnittliche Bauzeit der 746 im Rahmen der Baubetriebsplanung gemeldeten Arbeitsstellen an Bundesautobahnen in den Betriebsformen 1 (normale Tagesschicht) und 2 (Arbeiten an allen Werktagen unter vollständiger Ausnutzung des Tageslichts) etwa 237 Tage und die durchschnittliche Bauzeit der 40 gemeldeten Arbeitsstellen in der Betriebsform 4 (Arbeiten rund um die Uhr, also 24 Stunden-Baustellen) etwa 113 Tage.