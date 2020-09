Kaufpreise für Immobilien seit 2012 nahezu verdoppelt - intakter Aufwärtstrend trotz Corona-Krise

Kaufpreise pro Quadratmeter verdoppelten sich in deutschen Großstädten seit 2012 nahezu(230.09.2020) Seit dem Jahr 2012 verdoppelten sich die Kaufpreise pro Quadratmeter in deutschen Großstädten nahezu. Auch die Corona-Pandemie versetzte dem Immobilien-Markt keinen Dämpfer, im Gegenteil. Während Assets wie Aktien teilweise stark an Wert einbüßten, stiegen die Preise für Wohneigentum weiter an - sowohl in der Stadt, als auch auf dem Land. Wie aus einer neuen Infografik von Kryptoszene.de hervorgeht, ist der Aufwärtstrend nicht nur in Deutschland intakt.