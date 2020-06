Planung für die Sachverständigentage 2020 laufen trotz Corona

Tagung mit Ausstellung soll in gewohnter Form im November stattfindenEin attraktives Programm für die 22. Sachverständigentage stellt derzeit der Fachverband Fliesen und Naturstein im Zentralverband des Deutschen Baugewerbes zusammen. Aufgrund des Coronaviruses ist derzeit nicht klar, ob oder wie die Veranstaltung durchgeführt werden kann. "Lassen Sie den Termin bitte in Ihrem Kalender stehen!", so hieß es wörtlich in einer Terminankündigung an die ehemaligen Teilnehmer und Teilnehmerinnen sowie Aussteller der Sachverständigentage.