Weiterhin positive Umsatzentwicklung in der Bauwirtschaft - per Mai 2019 Plus von fast 40 Prozent

Auch per Mai hält der positive Trend bei der Umsatzentwicklung in der Bauwirtschaft an. In allen Bausparten konnten erhebliche Umsatzsteigerungen im Vergleich zum Vorjahreszeitraum erzielt werden.