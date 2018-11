VII. Senat: Rüdiger Pamp zum Vorsitzenden Richter am BGH ernannt

Der Bundespräsident hat den Richter am Bundesgerichtshof Rüdiger Pamp zu Vorsitzenden Richter am Bundesgerichtshof ernannt.Vorsitzender Richter am Bundesgerichtshof Pamp ist 57 Jahre alt. Nach Abschluss seiner juristischen Ausbildung trat er 1990 in den höheren Justizdienst des Landes Nordrhein-Westfalen ein. Als Richter auf Probe war er dem Land- und Amtsgericht Bonn zugewiesen sowie als Juristischer Mitarbeiter in der Verwaltungsabteilung an das Oberlandesgericht Köln abgeordnet. Im Mai 1994 erfolgte ...