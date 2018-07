Sachverständigen-Forum 2018

© a_korn - Fotolia

Am 8. November 2018 im Deutschen Sport und Olympiamuseum, KölnDas Sachverständigenwesen ist in der digitalen Arbeitswelt angekommen: Wo liegen die zentralen Schnittstellen, wie sieht die gemeinsame Zukunft aus? Fragen, die die Ingenieurkammer-Bau NRW am Donnerstag, 8.11.2018, mit Sachverständigen aus dem Bauwesen, Richtern und Rechtsanwälten diskutieren möchte. Interessierte sind herzlich eingeladen, unter dem Thema "Digitale Bearbeitungsprozesse - Digitale Kommunikation" am Sachverständigen-Forum 2018 in Köln teilzunehmen.