Ferienwohnungen in der Stadt: Zweckentfremdung von Wohnraum?

© deleted - Fotolia

In den letzten Jahren hat es gerade in deutschen Großstädten einen regelrechten Ferienwohnungs-Boom gegeben. Die Vermietung von Wohnungen an Touristen erfolgt dabei oft nicht nur durch die Eigentümer, sondern auch durch Mieter. Verstärkt wurde der Trend durch populäre Anbieter wie Airbnb und Wimdu, die es Wohnungsinhabern ermöglichen, auf einfache Weise zeitweise nicht genutzten Wohnraum an Feriengäste zu vermieten. Die Kehrseite der Medaille ist jedoch: Wohnraum ist in Großstädten knapp, und wird immer knapper und teurer.