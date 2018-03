In eigener Sache: der id Verlag zieht um!

Am kommenden Montag (19.03.) sind wir aufgrund des Umzugs in unsere neuen Räumlichkeiten weder per Telefon noch per Fax oder E-Mail zu erreichen. Ab Dienstag, den 20.03.2018 sind wir voraussichtlich wieder wie gewohnt erreichbar. Unsere neue Adresse lautet: Heinrich-von-Stephan-Str. 3, 68161 Mannheim (direkt am Mannheimer Hauptbahnhof).