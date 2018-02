VII. Senat: VorsRiBGH Dr. Wolfgang Eick im Ruhestand

Vorsitzender Richter am Bundesgerichtshof Dr. Wolfgang Eick wird mit Ablauf des 28. Februar 2018 nach Erreichen der Altersgrenze in den Ruhestand treten.Herr Dr. Eick wurde am 18.08.1952 in Herford geboren. Nach Abschluss seiner juristischen Ausbildung trat er im September 1981 in den höheren Justizdienst des Freistaats Bayern ein. Er war zunächst bei dem Landgericht und anschließend bei der Staatsanwaltschaft Würzburg tätig, wo er ...