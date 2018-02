Marianne Birthler und Graft Architekten stellen deutschen Biennale-Beitrag "Unbuilding Walls" vor

© philipk76 - Fotolia.com

Ausstellung im Auftrag des Bundesbauministeriums für den Deutschen Pavillon auf der 16. Architekturbiennale Venedig"Unbuilding Walls" - so lautet das Thema für den Deutschen Pavillon auf der 16. Architekturbiennale 2018 in Venedig. Passend zum Titel des deutschen Beitrags haben die Kuratoren Graft Architekten und Marianne Birthler heute anlässlich der gleichen Zeitspannen von je 28 Jahren mit und ohne innerdeutsche Mauer an der Gedenkstätte Bernauer Straße ihr Konzept erstmals öffentlich vorgestellt. "Unbuilding Walls" will zur Diskussion über den Umgang mit Stadträumen bestehender und ehemaliger Mauern auffordern. Damit bettet sich der deutsche Beitrag in die Gesamtdiskussion der Biennale-Direktorinnen Yvonne Farrell und Shelley McNamara um Freiräume ein, die Architektur für jedermann schafft.