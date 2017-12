Auch Fachanwalt darf auf Rechtsmittelbelehrung vertrauen!

Auch ein Rechtsanwalt, der Fachanwalt für Miet- und Wohnungseigentumsrecht ist, darf in der Regel darauf vertrauen, dass die Rechtsmittelbelehrung in Wohnungseigentumssachen und in Zivilsachen mit wohnungseigentumsrechtlichem Bezug zutreffend ist. So der BGH in seinem heute veröffentlichten Beschluss vom 28.09.2017.