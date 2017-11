BGH: Nutzung einer Teileigentumseinheit als Flüchtlingsunterkunft?

Die Unterbringung von Flüchtlingen und Asylbewerbern in einer Gemeinschaftsunterkunft im Sinne von § 53 AsylG ist in der Regel als heimähnliche Unterbringung anzusehen, die grundsätzlich nur in Teileigentumseinheiten erfolgen kann; dagegen dient die Überlassung von Wohnungen von üblicher Größe und Beschaffenheit an diesen Personenkreis im Grundsatz Wohnzwecken. So der BGh in seinem heute veröffentlichten Urteil vom 27.10.2017.