VPB: Immobilien nicht unbesehen kaufen

© VPB

16.08.2017) Wer jetzt nicht kauft, der bekommt keine Wohnung mehr ... So und ähnlich werden Menschen umworben, die eine Immobilie kaufen möchten, um in Niedrigzinszeiten ihr Geld sinnvoll anzulegen. Vermietung lohnt sich, zumal in gesuchter Lage. Immerhin sind 80 Prozent der Mietwohnungen in Deutschland in privater Hand, so der Verband Privater Bauherren (VPB).