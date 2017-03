Flüchtlingsunterkunft in allgemeinem Wohngebeit zulässig

Die Anwohner mehrerer Grundstücke an der Straße "In den Leonorengärten" in Berlin-Lankwitz können sich nicht gegen die Errichtung einer modularen Flüchtlingsunterkunft in ihrer Nachbarschaft, einem allgemeinen Wohngebiet, wehren. Das hat das Verwaltungsgericht Berlin in einem Eilverfahren entschieden.